Céline Dion : 5000 places pour son concert aux Vieilles Charrues vendues en 2 minutes !

Rappelez-vous ce qui s'était passé en octobre dernier ! À l'époque, ce sont plus de 55 000 places qui s'étaient arrachées en moins de neuf minutes sur les sites de vente en ligne pour le concert de Céline Dion à l'édition 2020 des Vieilles Charrues. Un événement malheureusement repoussé à l'année d'après en raison de la crise du Coronavirus. Toutefois, ces derniers jours, les festivaliers avaient pu se faire rembourser leurs places comme ils le souhaitaient. Des tickets qui ont été automatiquement remis en vente et qui se sont écoulés en moins de deux minutes. Non, vous ne rêvez pas ! Comme l'a annoncé le compte Twitter du célèbre festival, les 5000 billets restants pour le concert de Céline Dion le 15 juillet 2021 se sont tous envolées. On a bien dit TOUS. Une deuxième chance qu'ils étaient nombreux à attendre et qui présage déjà un magnifique événement. Alors, vous serez à nos côtés pour ce festival Virgin Radio ?

