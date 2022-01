Célibataire ? Voici le Top 5 des qualités les plus recherchées en 2022

L'année 2022 sera t-elle celle de l'amour ? Si vous faîtes partie de la team des célibataires, des coeurs esseulés alors, c'est tout ce que l'on vous souhaite... il faut dire qu'à l'ère des confinements, des couvres-feu et des pass sanitaires, il est difficile de rencontrer quelqu'un dans la vie réelle : pour preuve, dans les colonnes de Cosmopolitan, l'on apprend que 54% des personnes seules ont indiqué que l’année 2021 était décevante en terme d’amour. 2022 sera t-elle plus brillante ? On l'espère. En attendant, voici un classement des qualités les plus recherchées en amour cette année - de quoi vous faire gagner quelques points. Merci Happn.

Etre gentil(le) : certains s'imaginent que la gentillesse est un défaut. Or, c'est faux : pour 16% des célibataires interrogés par Happn, être gentil(le) est extrêmement important. Faire preuve de gentillesse, c'est être bienveillant(e) et ça, ça change tout.

Etre ouvert(e) à la communication : c'est probablement ce qui, cette année, anime le plus les célibataires : 23% d’entre eux estiment que c’est un critère primordial pour aller plus loin avec une personne.

L'humour : soyons honnêtes : même la pire des journées passe mieux avec une blague bien choisie. Bref, être drôle, c'est important dans une relation pour près de 15% des célibataires.

Etre attentionné(e) : alors attention, l'idée n'est pas d'être sur le dos de votre partenaire en permanence... mais un petit message dans la journée pour prendre des nouvelles, ça fait toujours plaisir.

La loyauté : parce que oui, 2022, on espère encore que la fidélité n'est pas qu'un concept...

Vous voilà donc paré(e) ! Si vous rassembler quelques une de ces qualités alors, on ne s'en fait pas pour vous : vous allez trouver l'amour cette année !