Ce Youtubeur américain découvre Mylène Farmer et tombe sous le charme (VIDEOS)

On les appelle les reactions videos ! Lancée aux Etats-Unis, cette pratique consistant à écouter un article et à filmer ses réactions en live devient de plus en plus populaire chez les amateurs de YouTube. La preuve avec Dereck, suivi par plus de 33 000 personnes, qui a récemment fait le buzz grâce à plusieurs vidéos dans lesquelles il découvre Mylène Farmer. Oui, vous avez bien entendu. Parce que même si la chanteuse demeure probablement l'artiste française la plus célèbre de l'Hexagone, sa popularité outre-Atlantique n'est pas très éloignée du néant. Du moins, c'était avant que le Youtubeur décide de partager l'un des fameux lives de la star.

Encouragé par des internautes à découvrir la mystérieuse artiste, Dereck s'est donc laissé séduire par le live du titre Avant l'ombre, datant de son spectacle à Bercy en 2006. Une prestation considérée par les fans de Mylène Farmer comme l'une de ses plus iconiques de sa carrière. Et à en croire les réactions du jeune homme, ce tour de force de la part de la chanteuse ne l'a pas laissé de marbre. "Les visuels sont remarquables. Il ne pleut pas, ce sont les effets visuels scéniques (...) C'est comme si j'étais enchanté. Il y a un côté très Madonna mystique" réagit-il en voyant la mise en scène du spectacle. "C'est très captivant. Je ressens une connexion très émouvante et mystique ici (...) Je ne sais pas du tout qui elle est ou ce qu'elle représente mais j'adore complètement ça. C'est si beau" continu t-il entre deux éloges. Une belle découverte pour l'américain qui paraît totalement sous le charme de l'interprète de Désenchantée. Tellement d'ailleurs qu'il a décidé de refaire une vidéo en visionnant le clip du fameux titre de la star. Ce coup de projecteurs va-t-il permettre à Mylène Farmer de séduire un public aux Etats-Unis ? Rien est impossible.