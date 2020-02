"Ce truc est complètement fou" : Billie Eilish se confie sur sa victoire aux Grammy Awards

Depuis quelques temps, on ne parle que d'elle ! Après le succès de son album When We All Fall Asleep Where Do We Go ? dont sont issus les titres Bad Guy ou encore everything i wanted, Billie Eilish ne s'est pas arrêtée là. En effet, la jeune américaine aujourd'hui âgée de 18 ans a récemment fait parler d'elle lors de la cérémonie des Grammy Awards. Une soirée qu'elle n'est pas prête d'oublier puisque elle y a gagné cinq prix dont les quatre principaux : Révélation de l'année, Enregistrement de l'année, Chanson de l'année ainsi qu'Album de l'année. Du jamais vu depuis 1981.

"Je réalise maintenant que c'est tout ce que j'ai toujours voulu" précise Billie Eilish lors d'un entretien au magazine Vogue. Des mots forts auxquels elle ajoute : "Ce truc est complètement fou. C'est quelque chose d'excitant pour les gamins qui font de la musique dans leurs chambres. Nous faisons des progrès dans ce domaine où les jeunes n'ont pas assez d'argent pour utiliser des studios". Et si l'interprète de Bad Guy n'a pas l'impression de casser les codes et d'être à contre-courant, elle précise tout de même : "C'est génial si je peux faire que quelqu'un se sente plus libre (...) Personne ne m'a jamais rien dit, donc j'ai fait ce que je voulais". En parlant de faire, la jeune artiste chantera la prochaine bande-originale de James Bond, dont la sortie est prévue en avril prochain.