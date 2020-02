Ce soir, Supergrass sera au Casino de Paris après 10 ans d'absence

Dix ans. Supergrass sera ce soir sur la scène du Casino de Paris, dix ans après avoir donné son dernier concert (donné le 11 juin 2010). Evidemment, l'évènement est complet. Mais, ce n'est pas une raison pour ne pas revenir sur le parcours du groupe a littéralement dépoussiéré la britpop lors de sa formation en 1993.

Le 24 janvier dernier, Supergrass sortait The Strange Ones 1994-2008 - une intégrale qui réunit treize CD, six LP et un 45 tours (et qui célèbre les 25 ans de I Should Coco). L'on y retrouve (forcément) Alright, LE morceau qui contribuera au succès international du groupe... alors entre cet anniversaire et le retour du groupe sur scène, il y aura de quoi faire la fête ce soir !