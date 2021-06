Ce qui nous attend pour la Fête de la Musique, la chanson la plus marquante de ces 20 dernières années et le retour de Lorde... Toutes les news musique !

Tous les 21 juin, la plus longue journée de l'année est marquée par un événement devenu une véritable institution : la Fête de la Musique. Synonyme de rassemblement collectif et de concerts à foison, ce rendez-vous s'est installé auprès de millions de français comme une belle occasion de faire la fête et de célébrer le début de l'été. Seulement voilà, la crise sanitaire étant passée par là depuis 2020, le gouvernement a été forcé de mettre en place une batterie de restrictions sanitaires pour chapeauter l'événement et éviter le moindre problème cette année. Des décisions qui ne ravissent pas tout le monde mais qui devront être respectées lors de cette soirée très attendue par la population.

Comme le précise le ministère de la Culture, "aucune dérogation ou aucune tolérance n'est prévue" concernant le 21 juin prochain. Parmi les interdictions les plus reconsidérées par le grand public et les professionnels, le fait que les concerts "impromptus des musiciens, notamment amateurs, sur la voie publique" ne seront pas autorisés. Des informations dévoilées dans le protocole sanitaire de la Fête de la musique publié sur son site et que le gouvernement entend bien faire respecter.

Couvre-feu oblige, les festivités prendront fin à 23 heures, soit l'heure habituelle. Afin d'éviter des attroupements risqués, seules les configurations assises seront autorisées et le nombre de personnes sera limité. "Les établissements accueillant du public, en salle comme en plein air, devront appliquer une jauge à 65% et ne pourront pas recevoir plus de 5.000 personnes" peut-on lire dans le communiqué. A noter également que le pass sanitaire sera exigé dans les lieux où "la jauge de public dépasse les 1.000 spectateurs".

Enfin, le masque demeure bien évidemment obligatoire ! Le communiqué mis en place par le ministère de la Culture précise que "comme l’année dernière, les concerts dans les bars et restaurants ne seront pas autorisés dès lors qu’ils sont susceptibles d’engendrer des regroupements sur la voie publique et d’accroître les risques de contamination en intérieur". Les forces de l'ordre seront grandement sollicitées pour la Fête de la Musique et travailleront en étroite collaboration avec les communes et les polices municipales.

Il y a quelques semaines, The Weeknd et Ariana Grande dévoilaient le remix de Save Your Tears, un titre qui apparaît sur l'album du chanteur canadien After Hours, sorti en mars 2020. Une initiative qui n'est pas sans précédent puisque les deux artistes mondialement connus avaient déjà collaboré sur des titres tels que Love Me Harder ou encore Off the table. Porté par l'immense succès de son opus, The Weeknd espérait ainsi redonner un second souffle à sa chanson en attendant le lancement de sa tournée mondiale. Et pour cela, qui de mieux que sa célèbre acolyte Ariana Grande ? Ce ne sont d'ailleurs pas les fans qui diront le contraire puisque de nombreux internautes s'étaient réjouis de sa sortie.

Alors que le chanteur enchaîne actuellement les cérémonies musicales (Billboard, Juno, iHeart Radio...), des tweets assez énigmatiques viennent d'être postés sur son compte Twitter. En effet, l'interprète de Can't Feel My Face a dévoilé une phrase en anglais, "I'm here for you" avant de la poster de nouveau mais en français cette fois-ci : "Je suis là pour toi". Aussitôt affolés, certains fans n'ont pas hésité bien longtemps avant d'en venir à la conclusion qu'un nouveau titre allait bientôt faire surface. Et il se pourrait qu'il soit en français. En revanche, d'autres penchent davantage sur une collaboration, un remix de l'un des ses titres avec un artiste français. A la manière de Blinding Lights avec Rosalia. Autant de questions qui devraient bientôt trouver leurs réponses. Du moins, on l'espère !

ENFIN ! Après des années passées loin des projecteurs, Lorde semble prête à faire son grand retour en musique. Récemment, la jeune artiste originaire de Nouvelle-Zélande a posté la pochette de son prochain single sur son site officiel : ainsi, les fans pourront découvrir d'ici peu Solar Power, son prochain single - qui arrive pile pour la saison estivale.

Sur le-dit site, aucune date n'est pourtant annoncée : "arrive en 2021", peut-on lire. "La patience est une vertu". Il faudra ainsi faire preuve d'encore un peu de patience avant de pouvoir découvrir le morceau qui signera le retour de Lorde dans les charts.

Ces vingt dernières années, le monde de la musique aura évolué davantage que durant toute son existence ! Lancement de plateformes digitales payantes et illimitées, extinction du CD, difficultés liées à la crise sanitaire de la COVID-19 ou encore développement des festivals et renouveau du vinyle, tous ces chamboulement historiques ont laissé des traces indélébiles dans un domaine qui génère plusieurs dizaines de milliards chaque année. Pourtant, si l'on s'en tient à la musique dans sa forme la plus primaire, certains titres auront réellement marqué ces deux dernières décennies. Effectué par RIFFX by Crédit Mutuel, un baromètre a tenté de savoir quelles ont été les chansons les plus marquantes depuis 2000 pour la population française. Si on retrouve forcément des artistes emblématiques de l'hexagone, certains résultats risquent de vous surprendre…

C'est Stromae qui arrive en première position avec deux de ses plus célèbres titres : Formidable et Papaoutai. Respectivement 36 et 35% des personnes ont voté pour celui qui avait remporté un énorme succès avec son album Racine carré. Derrière lui, c'est le groupe Indochine, une véritable institution en France, qui décroche la troisième place avec son titre J'ai demandé à la lune. Un morceau qui marquait le comeback du groupe au début des années 2000 après une longue traversée du désert. Idem pour Florent Pagny et Ma Liberté de penser qui arrive en quatrième position, suivi de Johnny Hallyday avec Marie. Située en huitième position, Céline Dion a marqué ces deux dernières décennies avec son tube Sous le vent, en collaboration avec Garou. Idem pour le duo mondialement connu Daft Punk qui arrive en neuvième position avec One More Time. Un classement emprunt de nostalgie qui met en avant quelques-uns des plus grands tubes de ces dernières années !