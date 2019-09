Ce qui fait craquer les femmes, un doudou perdu à Buckingham Palace et un canard dans le Top Insolite

Vous voulez quelques news qui remontent le moral ? N'en dîtes pas plus, on a exactement ce qu'il vous faut.

On commence avec une étude qui devraient intéresser plus d'un homme : sachez messieurs que l'on sait enfin ce qui fait vraiment craquer les femmes. Pas de spoilers, on vous laisse découvrir tout ça !

Qu'est-ce qui fait craquer les femmes ?

Aussi, on a LA news qui va vous redonner foi en l'humanité : cet été, une jeune australienne a visité Buckingham Palace avec ses parents. Jusque ici, tout va bien. Sauf que la petit fille a perdu son doudou dans le palais. Fort heureusement, la Reine et son personnel en ont pris soin avant de le renvoyer à sa propriétaire.

Doudou perdu

Enfin, on termine avec un canard un peu particulier : croyez-le ou non, au Vietnam, il existe un canard qui rit comme un humain. Et c'est aussi drôle que flippant.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news insolites et WTF !