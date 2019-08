Et c'est reparti pour un tour ! Votre signe astro vous donne vos qualités (et vos défauts) en amour mais, pas que ! En fait, en se penchant bien sur son signe, on peut découvrir différents aspects de notre personnalité. Aujourd'hui, place aux relations amoureuses. Si vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment, votre signe astro peut vous le dire. Prenez des notes !

Bélier : Ah, les Béliers ! Vous recherchez la spontanéité mais aussi un esprit ouvert. Bref, quelqu'un qui vous secoue un peu et avec qui vous ne vous ennuyez pas. Et, très important, vous recherchez avant tout l'HONNETETE !!

Taureau : les Taureaux cherche la loyauté mais aussi la stabilité. Ah et un partenaire qui ne soit pas trop indépendant. A deux, c'est mieux !

Gémeaux : le tiercé gagnant pour les Gémeaux, c'est : la liberté, la stimulation intellectuelle et le fun, toujours !

Cancer : un Cancer a besoin de se sentir en sécurité. Aussi, il lui faut un certain confort et une pincée de sincérité.

Lion : Un lion cherche à se sentir aimé, respecté et apprécié (l'ego, toujours).

Vierge : Pour qu'une relation marche avec une vierge, elle doit avoir de l'espace . Aussi, elle recherche de l'attention. Vous avez dit paradoxe ? Oui, clairement .

Balance : Une balance recherche une relation parfaitement équilibrée (eh, elle n'est pas balance pour rien) et un(e) partenaire attirant(e) qui la traitera bien .

Scorpion : Un Scorpion veut de l'intimité, de l'engagement et du contrôl ...!

Sagittaire : Un Sagittaire déteste se sentir piégé mais il aime savoir qu'il peut se reposer sur quelqu'un. Aussi, il recherche de l'aventure, quelque chose qui le fera grandir et évoluer.

Capricorne : Pour maintenir une relation avec un Capricorne, ayez de l'ambition ! Aussi, il recherche quelqu'un sur qui compter et ce, dans n'importe quelle situation.

Verseau : Un Verseau recherche une connexion intellectuelle. Mais au-delà de ça, il faut qu'il ait une relation avec son/sa meilleur(e) ami(e) !

Poisson : Pour un poisson, il faut de la romance et de la sensibilité !

Et vous, quel est votre signe astro ?