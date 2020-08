Ce qu'il faut attendre de Louane dans les prochains mois, Billie Eilish dévoile My Future et Sophie Turner et Joe Jonas parents d'une petite fille... Toutes les news musique !

En 2016, Jorja Smith dévoilait le titre Blue Lights, qui traitait des violences policières. Ces derniers jours, la chanteuse américaine fait son grand retour avec By Any Means, une ballade qui fait écho aux récents mouvements des droits civils dans le monde. L'artiste espère ainsi apporter son soutien à cette "révolution" et promouvoir la solidarité pour mener ce combat à bien. Un point de vue que l'on retrouve dans les paroles qu'elle interprète puisqu'elle parle de son expérience en tant que jeune femme noire réalisant les changements qui interviennent en ce moment dans le monde : "Je suis fier des choses que nous avons fait / Côte à côte dans la révolution / Je ne me tairai pas pour les choses que j'aime".

On ne va pas se mentir, optimiste n'est pas forcément le premier adjectif qui vient en tête lorsqu'on pense à Billie Eilish ! Pourtant, cet à priori pourrait bien évoluer avec la sortie de My Future, le nouveau titre de la chanteuse américaine. En effet, quelques mois après avoir dévoilé No time to Die, la bande-originale du prochain James Bond, cette dernière se dévoile plus optimiste que jamais dans un titre aux paroles pleines d'espoir et un clip animé très réussi. Inspirée par le fait de se retrouver avec soi-même pendant la période du confinement, la chanson aborde un futur lumineux après cette période régénératrice. Désormais, Billie Eilish souhaite se concentrer sur elle-même et son bien-être. Un tournant qui fait plaisir à voir pour l'artiste dont la dépression avait fait la une des médias au début de sa carrière. "Il est désespérant d'espérer des choses. Faut-il même espérer ? Devriez-vous même espérer ? Est-ce que ça en vaut la peine ? C'est fou, mais c'est là où nous en sommes. Nous avons besoin de la musique. Nous avons besoin d'espoir." confiait Billie Eilish lors d'une récente interview. My Future serait-il le titre qui annonce un nouvel album totalement différent ? La réponse dans quelques mois.

Il y a un an, l'actrice de Game of Thrones âgée de 24 ans et le chanteur des Jonas Brothers âgé de 30 ans se mariaient dans le Vaucluse, en France. Une véritable idylle qui se confirme ces derniers jours avec l'arrivée ce mercredi 22 juillet 2020 de leur premier enfant, une petite fille nommée Willa.

Si le couple n'avait jamais confirmé la grossesse de Sophie Turner, il vient tout de même d'annoncer la nouvelle via un communiqué officiel dans lequel ils se déclarent "ravis". De nature plutôt discrète, le couple serait aux anges suite à l'arrivée de leur bébé. "Le couple est déjà obsédé et s’extasie devant leur nouveau-né. Ils prennent du temps pour eux pour profiter de ce moment spécial et n’ont partagé la nouvelle qu’avec leur famille et quelques amis. Avec la pandémie, Joe et Sophie font très attention aux gens qui sont autour d’eux" a confié une source proche du couple à Entertainment Tonight.

Voilà des mois que vous l'attendiez ! Quelques semaines seulement après avoir accouché de son premier enfant - une petite fille prénommée Esmée - Louane vient d'annoncer son grand retour sur le devant de la scène. Un come-back bien orchestré avec la sortie du titre Donne-moi ton cœur et de son clip très avant-gardiste qui cumule déjà plus de 2 millions de vues sur YouTube.

Alors que les fans espèrent désormais la sortie d'un nouvel album, Louane vient de publier un cliché sur son compte Instagram (voir ci-dessous) dans lequel elle apparaît allongée dans l'herbe avec un grand sourire sur le visage. Toutefois, c'est sa légende qui a attiré l'attention des internautes. En effet, l'interprète de Avenir précise ouvertement qu'elle est sur le point de faire de grandes annonces : "J’espère que votre été se passe bien. Je vous réserve plein de surprises, hâte de vous en dire plus ????????" écrit-elle. Si rien a été précisé pour le moment, on imagine dores et déjà qu'une immense tournée de l'Hexagone devrait suivre son futur opus. Après sa collaboration très réussie avec Julien Doré, il se pourrait également que la chanteuse dévoile une collaboration inédite. Enfin, pourquoi pas un retour derrière la caméra pour celle qui avait été révélée dans La Famille Bélier en 2014 ? Tout semble possible avec Louane.