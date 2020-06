Ce personnage aurait dû finir roi de Westeros dans GoT, la saison 4 de Handmaid's Tale retardée et des affiches de Black Mirror effrayantes... Les news série de la semaine !

Si vous avez suivi avec attention les huit saisons de Game of Thrones, vous savez pertinemment que c'est Bran Stark qui devient roi de Westeros à la fin de la série. Un ultime pied de nez de la part des scénaristes qui surprenaient ainsi le public en ne mettant pas John Snow, Arya ou Sansa Stark sur le trône. Si ce choix avait longuement été commenté par les internautes et remis en question durant de longs mois, il était alors justifié par le fait que celui qui incarnait la corneille à trois yeux était celui qui avait vécu le plus de choses. Une affirmation qui nous laisse toujours perplexe, mais peu importe, ce qui est fait est fait !

En revanche, ce que l'on ignorait, c'est que George R.R. Martin, à l'origine de la saga littéraire Game of Thrones, n'avait pas prévu de tuer Robb Stark, son épouse et sa mère, durant le fameux épisode mettant en scène le Red Wedding. C'est en produisant la série pour HBO que ce dernier se serait laisser porter par l'imagination. Un destin bien triste pour l'aîné de la famille Stark, dont le charisme naturel et le caractère bien trempé aurait fait de lui un bon roi. À noter que cette hypothèse aurait été possible dans le cas où ce dernier réussisse à vaincre tous les ennemis qui se seraient mis en travers de son chemin. Un scénario qui demeure toutefois de l'ordre de l'imaginaire.

Voilà une nouvelle qui ne devrait pas faire plaisir aux fans de The Handmaid's Tale, plus communément appelé "La servante écarlate" ! Alors que la saison 4 était attendue pour 2020, la crise sanitaire du coronavirus et le confinement quasi mondial de la population ont empêché le programme d'être tourné comme prévu. Un contre-temps inattendu qui a retardé ou écourté de nombreuses séries même si certaines avaient déjà plusieurs épisodes dans la boîte. Ce qui n'est, à en croire les propos de l'actrice Elizabeth Moss, pas le cas de The Handmaid's Tale.

Interrogée par Extra, celle qui interprète June Osborne en a profité pour donner des nouvelles concernant la production de la série : "Ça ne faisait que 2 semaines que nous avions commencé, donc on a vraiment toute la saison à tourner. On veut retourner au travail, parce que les gens ont des famille à soutenir et des loyers à payer. Mais en même temps, la série ne mérite évidemment pas qu'on mette des vies humaines en danger. On essaie juste de voir comment on peut faire pour que tout le monde soit en sécurité" explique t-elle. Des propos qui ne précisent pas quand reprendra le tournage du programme mais qui laisse présager une longue attente avant de pouvoir regarder les épisodes de la saison 4. Tout vient à point à qui sait attendre...

Vous ne savez pas où partir cet été ? Pourquoi ne pas aller à Madrid ? C'est en tout cas le seul endroit au monde où vous pourrez être confronté à une affiche publicitaire mettant en avant Black Mirror. Devenue en quelques années l'un des programmes phares de la plateforme Netflix, la série vient même de bénéficier d'une fausse campagne de publicité dans les rues de la capitale espagnole. En effet, plusieurs internautes ont publié sur Twitter d'énigmatiques affiches publicitaires installées aux arrêts de bus. Comme on peut le voir sur les clichés capturés par des passants (voir ci-dessous), l'affiche consiste en un miroir vieillit avec en légende, une phrase d'attache : "Black Mirror 6ème saison. en live maintenant, partout". Lancée à l'initiative d'une agence de communication locale, cette campagne publicitaire n'a rien à voir avec Netflix. Pour rappel, la sixième saison de Black Mirror n'est pas en production. Quant à son créateur, Charlie Brooker, ce dernier s'est récemment exprimé sur le sujet : "Pour le moment, je ne sais pas si les gens sont prêts à voir des histoires de sociétés qui s’écroulent, donc je ne travaille pas là dessus. Je suis en train de retrouver mes compétences comiques, donc j’écris des scripts visant à me faire rire." Des paroles qui laissent perplexes les fans du programme même si ces derniers ne perdent pas espoir d'un retour sur les écrans !