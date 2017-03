Ce parfum vous permet de sentir le chaton !

Parce que nous n'arrêtons pas le progrès, de nombreux parfums tous aussi dingues les uns que les autres font leur apparition sur le marché. Ainsi, on a vu des odeurs comme "pâte à modeler", "pizza" ou même "hamburger" voir le jour. Si vous pensiez avoir tout vu, on vous arrête de suite : l'entreprise Demeter a encore quelques tours dans son sac. Accrochez-vous, le parfum "chaton" arrive !

"Les chats, on les aime ou on les déteste. Il n'y a pas de demi-mesure. Mais tout le monde adore les chatons ! ", clame la marque. Ainsi, depuis le 11 mars dernier, les consommateurs les plus téméraires peuvent s'offrir "Kitten Fur", le parfum qui les fera sentir aussi bon qu'un chaton. Si l'idée peut faire sourire, notez tout de même qu'il a fallu près de 15 ans de travail pour en arriver à un tel résultat. Côté prix, un échantillon vous coûtera 3 dollars tandis que pour les grands formats, il faudra en sortir 40. Si jamais vous cherchez un cadeau original et vraiment (vraiment) différent, vous savez quoi choisir ! Mais si les chats ne sont pas votre tasse de thés, le parfum vieux livre est également disponible...!