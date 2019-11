Ce mot est à l'origine de 35% des divorces dans le monde !

En 2019, il y a des mots qui, quelques années en arrière, n'auraient même pas été cités dans des procédures de divorce ! Ce temps est pourtant révolu puisque une récente étude citée par Camille Combal dans le Virgin Tonic affirme que 35% des divorces dans le monde contiennent le mot Facebook dans le procédure de séparation. Un résultat étonnant qui laisse perplexe quant à la nouvelle manière de vivre des couples à travers le globe.

"J'ai vu un message Facebook étrange", "Tu as aimé une photo de ton ex sur Facebook" ou encore "Tu passes tout ton temps sur Facebook", voilà le genre de phrase qui pourraient apparaître dans les causes de séparation de nombreux couples. Du moins, c'est ce qu'on imagine ! Une constatation bien triste qui démontre à quel point les nouveaux outils internet peuvent avoir un impact négatif sur nos vies quotidiennes.