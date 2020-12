Ce moment gênant de l'Eurovision junior, un calendrier de l'Avent sportif et JulienBeats, le jeune youtubeur qui fait le buzz... Le meilleur du Virgin Tonic !

Voilà une idée à laquelle il fallait penser ! Le jour de la sortie de la Playstation 5, un jeune américain de 22 ans a eu le très bon réflexe de mettre en place un bot, un logiciel automatique capable de se positionner sur des sites de ventes à une vitesse inégalée, afin d'acheter un maximum de consoles de jeu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa technique a fonctionné puisqu'il repart avec 221 PS5 (110 digital édition et 111 avec le lecteur de disque) pour une somme totale de plus de 90 000 dollars de dépenses. Mais alors, comment être sûr qu'il va pouvoir toutes les revendre ?

Suite à l'engouement suscité par la sortie de la Playstation 5, le jeune homme a alors commencé à proposer ses consoles sur internet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dernier avait flairé le bon coup. En une semaine à peine, ce dernier aurait déjà remporté plus de 40 000 dollars. Et à en croire certains sites, des fans sont prêts à débourser de très grosses sommes pour se procurer la PS5. Une folie qui pourrait rapporter jusqu'à 150 000 dollars à notre petit commerçant. Interrogé par un média, l'américain a affirmé que cette méthode, bien que discutable pour certains internautes interloqués, est totalement légale ! Faut-il encore oser la tenter !

Désormais, tous les matins aux alentours de 7h30, Ginger a carte blanche pour aborder le sujet de son choix... dans le Ginger Things ! Et en bonne spécialiste des réseaux sociaux, cette dernière s'attèle bien évidemment à vous partager une information qui a fait le buzz sur la toile peu de temps avant et à côté de laquelle vous êtes peut-être passés. L'occasion pour notre chroniqueuse de vous faire part d'un sujet intéressant et sur lequel vous pourrez discuter avec elle directement depuis les réseaux du Virgin Tonic. Découvrez ce qu'elle a choisi aujourd'hui...

Vous le connaissez peut-être ! Il a 12 ans, il s'appelle Julien et il a une chaîne YouTube dans laquelle il fait des écoutes et des analyses d'albums de rap ! Repéré par quelques rappeurs comme Booba, qui l'a publié dans sa story, le jeune garçon est passé d'une centaine d'abonnés sur la plateforme de vidéos à près de... 93 000 aux dernières nouvelles ! Totalement hilarant, ce dernier soigne particulièrement ses entrées, mais aussi ses compliments aux rappeurs dont ils scrutent les titres en direct sur ses vidéos. Devenu un objet de curiosité, ce jeune adolescent s'avère même assez difficile lorsque il n'aime pas un clip ou un couplet. Il n'hésite alors pas à monter au créneau pour le dire. Un comportement naturel et peu de montage qui ont tout de suite séduit les internautes. Pourvu que ça dure !

Ce dimanche 29 novembre, la petite Valentina a remporté la version junior de l'Eurovision, organisée à Varsorvie en Pologne. Une première pour un candidat français au sein de ce concours qui célébrait cette année sa 18e édition. Diffusée en direct sur France 2, la soirée s'est ensuite terminée sur la chaîne Junior Eurovision Song Contest. Seulement voilà, il semblerait que la french team ne se soit pas vraiment rendu compte que cette deuxième partie de soirée était également en direct.

En effet, alors que l'animatrice polonaise s'apprête à questionner Valentina et Alexandra Redde-Amiel, patronne des divertissements de France Télévisions, ces dernières ne semblent pas du tout prêtes à l'idée de converser dans la langue de Shakespeare. "Congratulations! How do you feel, Valentina?" (Félicitations, comment te sens-tu, Valentina?) demande alors la jeune présentatrice de l'émission qui découvre aussitôt que les deux françaises sont totalement paniquées à l'idée de faire l'interview en anglais. "Que quelqu’un vienne m’aider pour l’anglais, là!" s'écrie alors Alexandra Redde-Amiel avant d'appeler Stéphane Bern à la rescousse. Un moment assez gênant entre la délégation française et le plateau polonais que l'on pardonne aisément. Ne serait-ce que parce que Valentina, découverte dans The Voice Kids et membre de Kids United, est la première française à décrocher ce trophée si populaire en Europe.

Il y a quelques semaines, Michael B Jordan était élu Homme le plus sexy du monde par le magazine People. Une distinction qui n'arrive pas toute seule puisque ce dernier vient également d'être classé à la 15e place des meilleurs actrices et acteurs du XXIe siècle. Révélé il y a quelques jours par le très sérieux New York Times, l'article se veut le reflet des spécialistes du septième art sur les meilleures performances d'artistes. On y retrouve ainsi de nombreuses personnalités américaines mais aussi des françaises avec Catherine Deneuve en 21e position et, surtout, Isabelle Huppert, en seconde position du classement. Elle arrive juste après Denzel Washington, élu meilleur acteur de ces vingt dernières années. Comme le précise le célèbre média américain, voici donc "25 bonnes raisons de toujours aimer les films" ! On vous laisse découvrir le classement !