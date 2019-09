Ce canard rit comme un humain et c'est aussi drôle que flippant (VIDEO)

Direction un marché Vietnamien ! Là-bas, un canard semble rire comme un humain - oui, oui. Et si vous passez actuellement une sale journée, sachez que cette simple vidéo devrait vous redonner le sourire :

L'on retrouve donc quelques canards, tous au sol. Et au milieu de la masse, il y en a un qui se démarque. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il cancane différemment : avouez, on jurerait que c'est un humain qui rit... et c'est aussi flippant que drôle ! Après Maurice le coq, on vous a donc trouvé le canard star du Vietnam... c'est cadeau !