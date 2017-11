Virgin Radio : Découvrez la web radio Cauet S'Lâche 

Depuis la rentrée Cauet a rejoint l'antenne de Virgin Radio et chauffe tout vos débuts de soirée avec l'émission Cauet S'Lâche du lundi au vendredi de 18h à 21h. Et comme on sait que vous être très nombreux à être fans de l'émission et de Cauet, vous allez pouvoir prendre du rab de l'animateur grâce à sa webradio dédiée. Au programme, les meilleurs moments de l'émission et de la musique pour être de bonne humeur tout au long de la journée. La webradio Cauet rejoint les sept autres webradios made in Virgin Radio dont les webradios Virgin Tonic Radio et la Virgin Radio Electroshock. Rendez-vous sur la page dédiée pour toutes les découvrir et très bonne écoute à tous !