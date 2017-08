La rumeur courait depuis quelques semaines mais cette fois-ci c'est officiel, Cauet rejoint bien Virgin Radio pour la rentrée. C'est donc avec lui que vous finirez désormais vos journées et commencerez vos soirées sur Virgin Radio. Cauet sera en effet aux commandes de Cauet / ( à prononcer "Cauet s'lâche), émission diffusée en direct entre 18h et 21h du lundi au vendredi sur Virgin Radio. Au programme : une émission digitale et interactive, pas étonnant quand on sait que l'animateur compte 9 millions de fans & followers sur les réseaux sociaux, et pour en savoir plus on vous donne rendez-vous dès ce soir !

Rendez-vous dès ce soir à 18h sur la page Facebook de Virgin Radio pour suivre le live de Cauet qui vous en dira plus sur ce qu'il prépare pour son émission Cauet / ! L'animateur connait bien la maison, en 2008 il a animé pendant un an la tranche du matin, entre 6h à 9h. Il a donc très hâte de vous retrouver chers auditeurs de Virgin Radio pour animer vos débuts de soirée et ça promet d'être complètement fou ! Rendez-vous le 29 août dès 18h sur Virgin Radio pour Cauet / !