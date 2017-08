Cauet S’Lâche : Toute l'équipe vous attend en Facebook Live ce soir à 18h !

Dans un peu plus de 24h, vous pourrez assister au lancement de Cauet S'Lâche sur l'antenne de Virgin Radio. La nouvelle émission de Cauet sur Virgin Radio sera diffusée du lundi au vendredi de 18h à 21h. Vous vous demandez ce que vous prévoit le trublion de la radio ? Nous aussi ! On vous offre les premiers éléments de réponse dès ce soir à 18h sur la page Facebook de Virgin Radio. Cauet et toute son équipe seront effectivement en live sur Facebook pour vous faire visiter les locaux et nous en dire plus sur Cauet S'Lâche ! On compte donc sur vous pour leur réserver un accueil sans précédent dès ce soir ! Mais pour les premières présentations de l'équipe, Cauet vous a déjà proposé une vidéo à mourir de rire !

Un enorme lundi !! Ce soir fb live a 18h pile cette fois ???????? et demain on dechire tout #nouveauRflex #CauetSlache @VirginRadiofr ????????❤️ #hate — Cauet Officiel (@cauetofficiel) 28 août 2017

Vous l'aurez compris, on vous attend à 18h sur le Facebook de Virgin Radio pour retrouver toute la petite troupe de Cauet S'Lâche, et les vrais débuts de l'émission c'est demain dès 18h. Au programme : une émission interactive, tournée vers le digitale mais surtout une ambiance de dingue. Entre 18h et 21h, du lundi au vendredi sur Virgin Radio ça va être explosif avec Cauet S'Lâche, on a très très hâte d'écouter tout ça et on parie que vous aussi !