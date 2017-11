Cauet S’Lâche : Tina Arena, Passi, Verino... Suivez l'émission spéciale du 14/11

Le mardi soir, Cauet s'lâche encore plus que d'habitude ! Vous le savez déjà, tous les mardis notre Cauet anime son émission aux côtés d'invités prestigieux et en public, pour encore plus de folie ! Si vous souhaitez vous inscrire pour assister à Cauet S'Lâche, pensez à envoyer un mail à cauetpublic@virginradio.fr. Après une émission complètement dingue avec Chimène Badi, Julie Zenatti, Jean-Yves Lafesse et plein d'autres la semaine dernière, notre animateur recevra cette fois Tina Arena, Passi, Bun Hay Mean, Reem Kherici, Alexandre Pesle et Verino. Une émission à ne pas manquer ce mardi 14 novembre de 18h à 21h !

Si Cauet pourra parler musique avec Tina Arena et Passi qui ont une belle carrière derrière eux, ça va devrait déconner sévère dans le studio de Cauet S'Lâche ce mardi 14 novembre avec Verino, Alexandre Pesle dont il est difficile d'oublier le personnage hilarant de Sylvain Muller dans Caméra Café, le prometteur Bun Hay Mean surnommé aussi "le Chinois marrant" sans oublier la géniale Reem Kherici qui s'est révélée à travers la bande à Fifi. Ça promet de beaux moments en studio ! À noter que l'émission sera également diffusée en Facebook Live sur la page officielle de Cauet. Rendez-vous ce mardi 14 novembre de 18h à 21h !