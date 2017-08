18h55 : C'est l'heure de "La déclaration de l'amour". Le principe est simple : un membre de l'équipe appelle un auditeur et lui fait...une déclaration d'amour ! Et pour la première, c'est au tour de Charlotte de se faire courtiser par Cauet ! Charlotte est mariée depuis plus de 40 ans mais cela ne décourage pas "Coco" qui s'imagine une vie avec "Sa Charlotte" !

Bien joué @cauetofficiel, premier TT France pour ta reprise sur @VirginRadiofr félicitations ???????? #CauetSlacheSurVirginRadio — Florian ???? (@florianchiro) 29 août 2017

Bonne nouvelle ! Cauet S'Lâche se déroulera une fois par semaine en public avec, à chaque fois, des invités de marque. Pour participer à l'émission, inscrivez-vous sur Cauetpublic@virgin.fr. Premier invité : Vianney qui sera avec l'équipe la semaine prochaine. Le 19 septembre : Nicolas Sirkis, leader du groupe historique Indochine.

@cauetofficiel tu sais comment faire plaisir! @VianneyMusique la semaine pro, chanceux st ceux qui pourront venir #CauetSlacheSurVirginRadio — Christine (@me__nina) 29 août 2017

Indochine chez Cauet, je suis pas sûre qu'on aurait pu voir ça sur NRJ ???? #CauetSlacheSurVirginRadio — Mary ⚡️ (@ImAFreeElf04) 29 août 2017

Ptn c'est stylé @VirginRadiofr genre @cauetofficiel il va recevoir Indochine c'est trop bien #CauetSlacheSurVirginRadio — malina / CAUET TODAY (@irwsexwclifford) 29 août 2017

On rappelle que Cauet sera là TOUS les jours de la semaine de 18h à 21h... et qu'aujourd'hui, est bien le premier numéro de l'émission !

On est la !! Et trop content de vous retrouver @VirginRadiofr #CauetSlacheSurVirginRadio ????????il fait chaud ???? pic.twitter.com/FllBpgzOu8 — Cauet Officiel (@cauetofficiel) 29 août 2017

18h15 : Le prénom de Marie est en réalité : Marie-Thérèse !! Ca balance déjà !

Ah les enflures ça balance déjà les doss ???? #CauetSlacheSurVirginRadio @MarieLuba — Julien (@Julien_0FF) August 29, 2017

18h05 : Présentation de l'équipe par Cauet : Pietr, Marie qui n'est pas son vrai prénom, Jeff, Ilyes qui va descendre dans la rue , Miko et Stouf. Quant à Guillaume, le réalisateur de l'émission, Cauet lui cherche un nouveau nom. Des idées ?

18h : C'est le grand retour de Cauet sur Virgin Radio. Un retour précédé d'un long générique que l'équipe assume totalement néanmoins ! Les mots d'ordre de cette année : "Du kiff, de la rigolade et on ne se prend pas la tête ! " Et bonne nouvelle pour ce début #CauetSlacheSurVirginRadio est déjà en TT !

Enfiiin !! On est là de 18h à 21h et on va kiffer cette année ensemble ! ❤️❤️❤️#CauetSlacheSurVirginRadio #CauetFamily @VirginRadiofr pic.twitter.com/pjqcqIIruR — Cauet Officiel (@cauetofficiel) 29 août 2017

Hier, Cauet vous donnait rendez-vous dans un Facebook Live exclusif afin de bien vous préparer à la première de sa nouvelle émission ce soir : Cauet S'Lâche. Un rendez-vous désormais quotidien de 18h à 21h et qui, comme à l'habitude du trublion de la radio, devrait nous réserver quelques jolies surprises ! Pour le lancement de #CauetSlachesurvirginradio, la rédaction de VirginRadio.fr vous propose de suivre en live les premiers pas de l'équipe. C'est parti !