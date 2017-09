Cauet S’Lâche : Suivez la dernière émission de la semaine en live !

Pour assister à la première émission en public (qui aura lieu mardi 5 septembre) avec Vianney, n'oubliez pas d'envoyer un mail ! Sachez que l'équipe vous réserve un nombre incalculable de surprises !

Tu veux assister à la première de l'émission en public avec @VianneyMusique ? Envoie un mail à ????????cauetpublic@virginradio.fr????????@VirginRadiofr pic.twitter.com/1sYKhh73AI — Cauet Officiel (@cauetofficiel) 1 septembre 2017

Depuis moins d'une semaine, Cauet S'Lâche fait vos soirées. De 18h à 21h, toute l'équipe vous fait vivre une soirée de folie, jonglant entre jeux, défis et cadeaux. Et en parlant de cadeaux, sachez que vous pouvez gagner vos places pour l'Electroshock qui aura lieu le 30 novembre prochain ! Si vous avez suivi l'émission d'hier, alors vous savez que Cauet tente tout pour avoir le droit de mixer... mais pour ça, on ne peut rien vous promettre ! Par contre, les places, on vous jure que vous pourrez repartir avec. Alors n'oubliez pas de tweeter avec le hashtag #CauetaElectroshock !

C'est déjà la dernière de la semaine !! Mais c'est pas grave on est ensemble et on va kiffer la Cauet family ???? pic.twitter.com/e4Td1vyDD1 — Cauet Officiel (@cauetofficiel) 1 septembre 2017