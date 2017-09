Cauet S’Lâche : Suivez l'émission spéciale en Facebook Live ce soir sur Virgin Radio avec Vianney, Cartman, MC Solaar...

C'est votre nouveau rendez-vous de la rentrée depuis quelques jours : Cauet a fait une entrée fracassante sur Virgin Radio avec sa nouvelle émission Cauet S'Lâche dans laquelle l'animateur et sa bande réagissent à l'actualité tout en vous divertissant ! Très présent sur les réseaux sociaux, Cauet vous donne rendez-vous du lundi au vendredi, de 18h à 21h, et l'émission de ce soir - à suivre en Facebook Live - sera très spéciale ! À compter d'aujourd'hui, l'animateur recevra tous les mardis de nombreux invités durant Cauet S'Lâche et surtout VOUS, le public, pourrez assister à ces émissions spéciales tout au long de l'année. Quelles sont les premières personnalités à se frotter à Cauet S'Lâche ? La réponse juste en dessous.

Ce soir que vous soyez dans votre lit, de retour du bahut ou du bureau, on passe toute l'émission ensemble sur #FBLive ! ???? @VirginRadiofr pic.twitter.com/CUIExJU9hp — Cauet Officiel (@cauetofficiel) 5 septembre 2017

Allez c est decide ce soir #FBLive de toute l emission????surprises dans tous les sens !❤️ ca va etre dingue je m'eclate grave @VirginRadiofr — Cauet Officiel (@cauetofficiel) 5 septembre 2017

Pour sa première émission diffusée en direct avec un public sur Virgin Radio, Cauet recevra ce soir six invités prestigieux : son ami de longue date Cartman a répondu présent tout comme les humoristes Issa Doumbia, Artus et Nawell Madani. Avec eux, c'est des rires garantis de 18h à 21h ! Ce n'est pas tout : en plus de cette joyeux bande et de l'équipe habituelle de Cauet S'Lâche, l'animateur recevra également notre chouchou Vianney ainsi que MC Solaar qui était déjà de passage dans nos studios la semaine dernière (pour l'émission le Lab Virgin Radio) afin de présenter son dernier single "Sonotone" qu'on adore. Ne manquez pas l'émission spéciale Cauet S'Lâche ce soir à suivre en Facebook Live à partir de 18h sur Virgin Radio !