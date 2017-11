Cauet S’Lâche : Suivez l'émission spéciale Couple jusqu'à minuit ce jeudi 23/11

Un conseil : ne manquez pas cette émission ! Ce jeudi 23 novembre 2017, Cauet vous donne rendez-vous sur Virgin Radio de 18h à minuit pour une émission spéciale Couple qui s'annonce d'ores et déjà exceptionnelle. Accompagné de ses chroniqueurs habituels et de plusieurs invités qui feront le déplacement pour se marrer avec lui, notre animateur va tout donner pendant cette spéciale Couple ! On ne veut pas tout vous révéler à l'avance, mais il y aura un happening des Z'amours avec les conjoints des animateurs... C'est le moment d'en savoir plus sur son équipe ! La caméra cachée Tinder promet elle aussi de gros fous rires... Soyez branchés sur Virgin Radio de 18h à 00h !

