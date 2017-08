18h57 - Cauet appelle l'Elysée pour voir s'il peut pas faire l'amour là bas. Premier appel, échec. Deuxième aussi ! C'est pas demain que Cauet va pouvoir faire son John Legend made in France...

18h47 - #CauetaElectroshock ? A vous de décider !!! Mais en attendant, il est temps de parler des endroits insolites où les stars ont fait l'amour. Kim Kardashian a testé dans une salle de cinéma tandis que Drew Barrymore c'était dans les toilettes du Met Opera. Charlie Sheen, dans l'ascenseur de la Tour Eiffel et John Legend dans le dressing de la Maison Blanche. Qui dit mieux ??? Marie a testé un parc et Virgin Radio a eu un sacré succès également. Jeff, c'était dans un petit chemin, un cinéma et au parc. Mais Guillaume est le champion, il a fait l'amour sous un ascenseur...

18h15 - Brigitte la maman de Marie (Thérèse) est en ligne de Vitry-sur-Seine ! Elle a tellement kiffé l'émission qu'elle a fait une danse pour l'occasion... Caliente ! Et on a l'explication du prénom de Marie Thérèse (c'est un hommage familial), qu'il faut maintenant appeler Marité (ou Marie-T ?)...

Guillaume le réalisateur est désormais Looping !

18h - Lancement de la deuxième émission de Cauet S'Lâche !! Toute l'équipe s'est remise de ses émotions (surtout Ilyes après avoir fait de sacrées rencontres sur le bord de la route).

