Cauet S’Lâche : Revivez l'émission spéciale sur Virgin Radio avec Vianney, Cartman, Artus...

C'est votre nouveau rendez-vous de la rentrée depuis quelques jours : Cauet a fait une entrée fracassante sur Virgin Radio avec sa nouvelle émission Cauet S'Lâche dans laquelle l'animateur et sa bande réagissent à l'actualité tout en vous divertissant ! Très présent sur les réseaux sociaux, Cauet vous donne rendez-vous du lundi au vendredi, de 18h à 21h, et l'émission de ce soir - à suivre en Facebook Live - sera très spéciale ! À compter d'aujourd'hui, l'animateur recevra tous les mardis de nombreux invités durant Cauet S'Lâche et surtout VOUS, le public, pourrez assister à ces émissions spéciales tout au long de l'année. Quelles sont les premières personnalités à se frotter à Cauet S'Lâche ? La réponse juste en dessous.

Pour sa première émission diffusée en direct avec un public sur Virgin Radio, Cauet a reçu hier soir six invités prestigieux : son ami de longue date Cartman a répondu présent tout comme les humoristes Issa Doumbia, Artus et Nawell Madani. Avec eux, c'est des rires garantis de 18h à 21h ! Ce n'est pas tout : en plus de cette joyeux bande et de l'équipe habituelle de Cauet S'Lâche, l'animateur a reçu également notre chouchou Vianney. Vous avez manqué l'émission spéciale de Cauet S'Lâche en direct ? Pas de souci, la séance de rattrapage c'est tout de suite sur VirginRadio.fr !