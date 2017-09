Les semaines passent et ne se ressemblent pas chez Virgin Radio. Une fois de plus, Cauet et toute l'équipe de Cauet S'Lâche vous réservent une émission (en public) avec une poignée d'invités prestigieux : Après Vianney la semaine dernière, Feder sera dans nos studios (l'occasion pour Cauet de négocier correctement ses minutes de set lors de l'Electroshock de novembre) mais aussi les BB Brunes (venus défendre leur dernier album). Avec eux, il y a aura Julian Perretta, Amelle Chahbi et ODAH & DAKO. Et comme on n'est pas le genre à vous laisser manquer ça, on vous donne l'opportunité de suivre l'émission en live - que ce soit sur Youtube ou ici, sur VirginRadio.fr.

RT S tu as déjà chanter ou danser sur ce son ? J'ADORE !! ????????À demain les copains sur @VirginRadiofr ! #CauetSlacheSurVirginRadio pic.twitter.com/jGRLtgcFQO — Cauet Officiel (@cauetofficiel) 12 septembre 2017

C'est bon de finir cet émission par Menelik!! #CauetSlacheSurVirginRadio — Alex (@Alexbrown6992) 12 septembre 2017

J'espère que vous kiffez le live sur @VirginRadiofr et Youtube les copains ???? bisous de la régie ???? #CauetSlacheSurVirginRadio pic.twitter.com/rhttD5SmqS — MIKO OFFICIEL (@Mikofficiel) 12 septembre 2017

D'ailleurs, sachez que vous pouvez aller la voir aux Feux de la Rampe !

#CauetSlacheSurVirginRadio il est beau @Feder_Music j'avais jamais percuté ☺️ sa musique ❤️ je kiffe bien le mec aussi ???? @cauetofficiel — Camille Claret (@camilleClaret) 12 septembre 2017

Pour avoir le droit de grappiller quelques minutes du set de FEDER, Cauet a dû faire ses preuves. Comment dire...!

Si vous ne les connaissez pas encore, on vous rappelle ce que font (avec brio) ODAH & DAKO : avec le début et la fin d'une histoire (plus quelques mots soigneusement choisis), ils sont capables créer une chanson. Du rap, de l'impro et du talent : que demander de plus ? Si vous voulez en voir plus, foncez les voir au Théâtre République !

Mes copains Odah & Dako ❤️ #CauetSlacheSurVirginRadio — ???? (@C__Sofiaa) 12 septembre 2017

mdr ces reprises de bb brunes #CauetSlacheSurVirginRadio — Yohann Abadia (@Yohann_76) 12 septembre 2017

En dix ans d'existence, les BB Brunes ont fait le plein de souvenirs : "Les premiers concerts complets, la rencontre avec The Hives, l'Olympia" (qui était une "très belle date") ou encore "la rencontre avec Jack White", il y a l'embarras du choix ! Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec leur nouvel album, ils vont s'en créer des nouveaux. Avec trois shows aux Etoiles à Paris (un album par concert) les 25, 26 et 28 septembre, il y a de quoi faire.

La semaine dernière, l'équipe avait pour projet de battre le record du nombre de pinces à linge... accrochées à un visage (oui, oui). Mais parce que l'on ne fait pas toujours ce qu'on veut (trouver des pinces en linge en 2017 semble relever du miracle), il a fallu oublier l'idée. Mais parce que Cauet n'est pas du genre à lâcher l'affaire aussi facilement, il a trouvé ses fameuses pinces à linge. Et celui qui va les avoir accrochées au visage c'est... Guillaume !

@cauetofficiel tu va finir avec des bras énorme a porter le micro Donnez leurs de micro plus haut ils sont plié #CauetSlacheSurVirginRadio pic.twitter.com/PsiV0Da3RG — DavidTaroz (@DavidTaroz) 12 septembre 2017

Mais avant l'émission...petit entraînement !