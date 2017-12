Cauet S’Lâche : Orelsan, Brigitte, Raphaël Mezrahi... Suivez l'émission spéciale du 5/12

C'est votre rendez-vous préféré en fin de journée ! Le mardi soir, Cauet s'lâche encore plus que d'habitude sur Virgin Radio ! Vous le savez déjà, tous les mardis de 18h à 21h, l'émission est tournée en direct aux côtés d'invités prestigieux et en public, pour encore plus de folie ! Si vous souhaitez vous inscrire pour assister à Cauet S'Lâche, pensez à envoyer un mail à cauetpublic@virginradio.fr. Après avoir livré un set endiablé lors de la grosse soirée Electroshock, notre animateur est de retour dans son émission et il recevra ce soir Orelsan et Gringe, le duo Brigitte, Piano Furioso, Gérémy Crédeville, Elephanz, Raphaël Mezrahi et Frédérique Bel. Ne manquez pas Cauet S'Lâche ce mardi 5 décembre de 18h à 21h sur Virgin Radio !