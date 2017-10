Cauet S’Lâche : Ofenbach, Christophe Willem, Arnaud Ducret...suivez l'émission spéciale du 17/10 sur Virgin Radio

Le mardi c'est la fête sur Virgin Radio, c'est le jour dédié pour les émissions de Cauet s'Lâche enregistrée en public. L'occasion pour les auditeurs d'assister à une émission totalement déjantée, pour vous inscrire et y assister, pensez à envoyer un mail à cauetpublic@virginradio.fr ! Ce mardi 17 octobre entre 18h et 21h Cauet et son équipe recevront des guest musicaux comme Ofenbach, Christophe Willem et DJ Sem ainsi que les acteurs Arnaud Ducret et Marilou Berry, ce qui promet de beaux moments de musique live et de barres de rire ! A noter que l'émission sera également diffusée en Facebook Live sur la page de Cauet.

Ofenbach, qui nous accordait quelques jours une interview pour nous parler de leur futur projet, devrait se confier à Cauet sur le succès international avec leur tube Be Mine et leur futur, très attendu, premier album. Quant à Christophe Willem il est en pleine promotion de son nouvel album, le chatoyant Rio, un album qu'il défend lors d'une quinzaines de dates dans la salle intimiste parisienne, les Etoiles. Quant à Marilou Berry et Arnaud Ducret ils viendront nous parler de leur film Les Nouvelles Aventures de Cendrillon qui sortira le 18 octobre. Un programme alléchant, n'est ce pas ?