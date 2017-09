Cauet S’Lâche : Nicola Sirkis, Marina Kaye... suivez l'émission spéciale du 19/09 sur VirginRadio.Fr

Tous les mardis Cauet vous propose d'assister à Cauet S'Lâche en public car c'est le soir où il reçoit de (supers) invités ! La semaine dernière les BB Brunes, Julian Peretta, Feder, Amelle Chahbi et le duo Odah & Dako se sont relayés pour vous faire vivre des moments musicaux ou très drôles (et même les deux à la fois !). Cette semaine, musique et humour seront de nouveau de la partie de 18h à 21h le mardi 19 septembre. Nicola Sirkis sera de la partie, l'occasion pour lui de se confier sur le nouvel album d'Indochine. Marina Kaye aura elle aussi sûrement quelques confidences à révéler à Cauet alors qu'elle s'apprête à dévoiler dans quelques semaines son deuxième album !

Vincent Desagnat et Charlotte Gabris seront là pour la déconne, et nous parler de leur pièce Merci Pour Le Bruit où le premier joue le voisin de la seconde et bouleverse une fête d'anniversaire très mal partie. Rendez-vous dès 18h ce mardi 19 septembre pour écouter Cauet S'Lâche en public et sur VirginRadio.fr pour ne manquer aucun détail croustillant de l'émission !