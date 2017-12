Cauet S’Lâche : Miss France, Kids United, Nawell Madani... Suivez l'émission spéciale du 12/12

Votre rendez-vous immanquable en fin de journée, c'est Cauet S'Lâche de 18h à 21h ! Chaque mardi soir, Cauet s'lâche encore plus que d'habitude sur Virgin Radio à l'occasion d'une émission tournée en direct aux côtés d'invités exceptionnels et en public, pour encore plus de folie ! Si vous souhaitez vous inscrire pour assister à Cauet S'Lâche, pensez à envoyer un mail à cauetpublic@virginradio.fr. En plus de vous faire vibrer avec la compilation Virgin Radio Cauet S'Lâche disponible depius le 1er décembre, notre animateur est de retour ce soir dans son émission dans laquelle il recevra une flopée de talents.

On revient demain en public et en Fb live ! Les dernières places pour venir nous voir ➡️ cauetpublic@virginradio.fr ✅ pic.twitter.com/68xzBsv0hY — Cauet Officiel (@cauetofficiel) 11 décembre 2017

Les invités de ce soir sont : Alicia Aylies aka Miss France 2017 et Sylvie Tellier, tout comme Nawell Madani, Artus, Kids United, Betta Lemme, Elmer Food Beat et le grand Patrick Fiori ! Ne manquez pas Cauet S'Lâche ce mardi 12 décembre de 18h à 21h sur Virgin Radio !