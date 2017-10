Cauet S’Lâche : MC Solaar, Petit Biscuit... suivez l'émission du 03/10 en live !

On l'attend depuis des semaines et enfin, il est là. MC Solaar a fait son grand retour il y a quelques semaines en annonçant Géopoétique (dont le premier single est un succès) et après un passage remarqué dans le Lab Virgin Radio, le voilà de retour dans nos studios. Evidemment, l'artiste se produira en live. Aussi, on retrouvera autour de Cauet le prodige de l'électro française, Petit Biscuit - qui a enflammé une série de festivals français. Ce soir, Cauet vous ramènera quelques années en arrière avec Manau et sa cultissime Tribu de Dana. Côté humour, on rira un peu avec Jarry et Guillaume Bats. Enfin, Capucine Anav sera des nôtres ! Comme toutes les semaines, l'émission est à suivre en live. Et n'oubliez pas de commenter l'émission avec le hashtag #CauetSLacheSurVirginRadio !

Il n'a que 17 ans et pourtant, il s'est imposé comme l'une des révélations électro françaises les plus importantes. Petit Biscuit a écumé les festivals cet été et ce soir, il est avec Cauet !

Avec, en prime, Jarry pour les choeurs.

