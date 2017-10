Cauet S’Lâche : Louane, Jeremy Ferrari, Marina Kaye...suivez l'émission spéciale du 24/10

Tous les mardis sur Virgin Radio Cauet vous gâte avec une émission très spéciale de Cauet S'Lâche. Comme vous le savez ce jour là, l'animateur et son équipe reçoive des invités plus cool les uns que les autres. La semaine dernière il recevait ainsi, entre autres, Ofenbach, Christophe Willem et Arnaud Ducret. Cette semaine ce sera au tour de Louane, Marina Kaye, Jeremy Ferrari, Thomas VDB, Gil Alma et Jérôme Anthony de prendre place dans les studios de Virgin Radio. Pour assister à l'émission depuis la radio, n'oubliez pas d'envoyer un mail à cauetpublic@virginradio.fr !

On vous donne rendez-vous de 18h à 21h mardi 24 octobre pour découvrir cette émission spéciale de Cauet S'Lâche qui sera également retransmise en live sur la page Facebook de Cauet. On a hâte de découvrir les lives de Marina Kaye, qui sortait ce vendredi son deuxième album, et Louane, qui sortira son deuxième album le 10 novembre prochain. Pour la touche d'humour on pourra compter sur Jeremy Ferrari et Thomas VDB !