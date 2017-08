Cauet S’Lâche : Le récap de ses réseaux sociaux

Cauet S'Lâche ça commence mardi 29 août sur l'antenne de Virgin Radio, l'émission sera diffusée du lundi au vendredi de 18h à 21h. On vous a promis que l'émission de Cauet serait tourner vers l’interactivité et le digital. Alors qui dit digital, dit réseau sociaux et de côté là l'ami Cauet est plutôt balaise. Dans le cas où vous ne suivez pas encore l'animateur, on vous fait le récap de tous les réseaux sociaux sur lequel on peut le retrouver.

Twitter : https://twitter.com/cauetofficiel

Facebook : https://www.facebook.com/cauetofficiel/?fref=ts

YouTube : https://www.youtube.com/user/cauetofficiel

Instagram : https://www.instagram.com/cauetofficiel/

Snap : cauetoff