Cauet S’Lâche : Le best of de l'émission du 20 septembre

Les émissions de Cauet S'lâche se suivent mais ne se ressemblent pas sur Virgin Radio. Lundi l'animateur recevait la douce Julia Michaels pour une mini session acoustique et une séquence très drôle où la chanteuse a dansé un slow avec Cauet sur son propre tube, issues ! Mardi c'était l'émission en public avec Indochine et Marina Kaye, pour ne citer qu'eux, et c'était complètement fou ! Mercredi 20 septembre, le mood de Cauet était toujours au top mais il s'est quand même amuser à lancer un hashtag catastrophiste #sicestlafindumonde ! On vous laisse donc découvrir le best of de l'émission résumé avec les meilleurs posts Twitter et Facebook.

C'est parti pour 3h de plaisir sur @VirginRadiofr ! ???????? On lance le #SiCestLaFinDuMondeJe mettez le en TT ???? #CauetSlacheSurVirginRadio pic.twitter.com/ODTkjizdJA — Cauet Officiel (@cauetofficiel) 20 septembre 2017

On lance le #SiCestLaFinDuMondeJe #CauetSlache !! On lit vos tweets les plus drôles ???? Moi je vole une voiture de police #ThugLife pic.twitter.com/KEuS5psCEX — Cauet Officiel (@cauetofficiel) 20 septembre 2017

#sicestlafindumondeje reprends les études.. ah bah non — PietreOfficiel (@PietreOfficiel) 20 septembre 2017

#SiCestLaFinDuMondeJe chie sur le paillasson de @GuillaumeBords ???? — MIKO OFFICIEL (@Mikofficiel) 20 septembre 2017