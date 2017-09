Cauet S’Lâche : Le best of de l'émission du 14 septembre

Vous n'étiez pas derrière votre poste de radio jeudi 14 septembre entre 18h et 21h pour écouter Cauet S'Lâche sur Virgin Radio ? On est pas trop rancunier chez VirginRadio.Fr donc on vous propose de retrouver l'émission en podcast mais aussi de découvrir le best of réseaux sociaux de cette super émission. Si, si on insiste hier soir c'était chaud sur Virgin Radio avec Cauet. L'animateur vous avait promis une spéciale barbecue et il n'est pas du genre à ne pas tenir les dites promesses ! Hier soir à l'antenne de Virgin Radio c'était la fête à la saucisses et aux blagues plus ou moins graveleuses...

Ce soir c'est #Barbecue Party sur @VirginRadiofr ! On lance le Hashtag #EnSoireeBarbeucYaToujours mettez le moi en #TT !! On les lit tous ???? pic.twitter.com/Zf7e1ApUX8 — Cauet Officiel (@cauetofficiel) 14 septembre 2017

#EnSoireeBarbeucYaToujours : Un mec moins tebé que les autres pour gérer le feu ???? Cc @Mrjeffofficiel ???? #CauetSlacheSurVirginRadio pic.twitter.com/ybU4sF6RQc — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 14 septembre 2017

#EnSoireeBarbeucYaToujours celui qui te fait la leçon sur la cuisson cancérigène au charbon de bois — HyDr02 (@HyDr02) 14 septembre 2017

#EnSoireeBarbeucYaToujours les marshmallow grillés au dessert ???? — Stєρhαniє ???? (@MllxSteffie) 14 septembre 2017