La compilation Virgin Radio Cauet S’Lâche disponible le 1er décembre  

Alors que vous pouvez encore tenter votre chance et remporter la compilation Virgin Radio 2018, on fait place à une toute nouvelle compilation Virgin Radio. Découvrez #Cauetslachesursacompile, la compilation officielle de l'émission Cauet S'Lâche. Au programme de cette compilation, disponible le 1er décembre en 3 CDS et téléchargement légal, la playlist Virgin Radio, un CD 100% Electro et enfin la playlist de Cauet pour faire la fête ! Soit un bon mélange du meilleur des sons pop, rock, électro du moment mais aussi des classiques tout droit sortis des années 90/2000 grâce à Cauet ! Ed Sheeran, Katy Perry, Amir, Marlin, Alma, Kimotion, Dua Lipa, Sam Smith et Alice Merton côtoie ainsi Eiffel 65, Gala, Deee-Lite ou encore Fatboy Slim ! On vous laisse découvrir la tracklist complète de la compilation Virgin Radio Cauet S'lâche ci-dessous.

Diva Faune feat Matoo Yega - Shine On My Way

Sam Smith - Too Good At Goodbyes

Maroon 5 feat SZA - What Lovers Do

P!nk - What About Us

Portugal. The Man - Feel It Still

Kokab - Got U (Ready or not)

Boris Way feat Tom Bailey - Your Love

Kimotion feat Carly Gibert - Once We Can Fly

Richard Orlinski feat Nyanda - On My Way

Huko feat Atlas - Can't Get Over You

Lost Frequencies & Netsky - Here With You

Avicii feat Sandro Cavazaa - Without You

The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling

Superfunk-Ron Carroll - Lucky Star

Deee-Lite - Groove Is In The Heart

Robin S - Show Me Love

Ultra Nate - Free

Fatboy Slim - Rockafeller Skank

Eiffel 65 - Blue Da Ba Dee

Snap! - The Power

Whigfield - Saturday Night

Snow - Informer

Mousse T vs Hot'n'Juicy - Horny 98

Cunnie Williams feat Monie Love - Saturday

Black Legend - You See The Trouble In Me

Bob Sinclar - My Only Love

Jestofunk - Say It Again

Reel 2 Real feat The Mad Stuntman - I Like To Move It

Gala - Freed From Desire

Haddaway - What Is Love

Corona - The Rythm of the night