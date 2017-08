C'est la grande nouvelle de la rentrée 2017 : Cauet débarque du lundi au vendredi sur Virgin Radio dès le 29 août, de 18h à 21h, avec l'émission inédite Cauet / (à prononcer Cauet S'Lâche) qui promet déjà d'être l'un de nos rendez-vous incontournables cette année. À quoi pouvez-vous vous attendre pour l'arrivée de Cauet sur Virgin Radio ? Au programme de ces trois heures de direct quotidiennes : une émission digitale et interactive menée par l'animateur expérimenté qui compte pas moins de 9 millions de fans et followers sur les réseaux sociaux ! Mais il reste une question que tout le monde se pose : qui constituera l'équipe de Cauet S'Lâche ? Justement, Cauet vient de donner un rapide aperçu des membres de l'émission dans le teaser suivant.

À moins d'être hyper forts au jeu des devinettes et de démasquer les visages floutés, cela risque d'être difficile pour vous de découvrir l'identité des six membres qui constitueront l'équipe de Cauet S'Lâche ! Vous avez hâte de savoir quels chroniqueurs l'accompagneront durant le reste de l'année sur Virgin Radio ? Patience, Cauet révèlera ce soir sur sa chaîne YouTube officielle le nom de ses futurs camarades dans Cauet S'Lâche. Rendez-vous lundi 29 août pour la grande première et en attendant découvrez les premières infos exclusives sur l'émission !