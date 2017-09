Cauet S’Lâche : Julien Doré, Pascal Obispo, Léa Paci... Suivez l'émission spéciale du 26/09 sur Virgin Radio

Les émissions se suivent et ne se ressemblent pas du tout dans Cauet S'Lâche ! Tous les mardis l'animateur vous propose d'assister à l'émission spéciale, tournée en public et diffusée en Facebook Live car c'est le soir où il reçoit des invités prestigieux ! Après Indochine, Marina Kaye, Vincent Desagnat et Charlotte Gabris la semaine dernière, c'est désormais au tour d'une nouvelle salve d'artistes de s'incruster dans Cauet S'Lâche. Qui sera à ses côtés cette fois ? Vous pouvez comptez sur la présence de Julien Doré, Pascal Obispo, Léa Paci, Tony Saint Laurent, Rachid Badouri et Mike Massy pour passer un super moment de 18h à 21H ce mardi 26 septembre ! Franchement, on a hâte de les voir tous réunis dans le studio de Cauet !

Demain on s'fait une émission en Facebook Live pendant 3h et en trois parties ça va être ouf !! @VirginRadiofr #CauetSlacheSurVirginRadio ???? pic.twitter.com/QwYFkYnkyX — Cauet Officiel (@cauetofficiel) 25 septembre 2017

Tandis que Tony Saint Laurent et Rachid Badouri devraient apporter un grain de folie à l'émission en faisant des trucs oufs avec Cauet, la partie musicale sera assurée par Julien Doré, Pascal Obispo (qu'on ne présente plus), Mike Massy qui a décroché le rôle de Jésus dans la comédie musicale 'Jésus, de Nazareth à Jérusalem' et enfin la prometteuse Léa Paci qui passera en concert le 27 septembre à Paris. Et vous savez quoi ? On vous fait gagner des places pour y assister ! Ne manquez pas l'émission spéciale de Cauet S'Lâche ce mardi 26 septembre en live sur VirginRadio.Fr dès 18 heures !