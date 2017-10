Cauet S’Lâche : Emission spéciale pour Halloween en public le mardi 31 octobre

Préparez-vous à frissonner toute la soirée de 18 heures à 6 heures pour une émission exceptionnelle ! Décidément, Virgin Radio vous gâte en cadeaux avant cette fin d'année 2017 : après le Karaoké Géant qui va avoir lieu ce soir dans Cauet S'Lâche, l'animateur sera de retour mardi prochain en direct pour une émission de Cauet S'Lâche qui s'annonce d'ores et déjà MÉMORABLE ! Vous savez quel jour on sera ? Ce mardi 31 octobre, Cauet assurera une émission spéciale pour Halloween de 18h à 6h du matin (!!!) avec plein d'invités, en public et bien entendu tout ceci sera à suivre en Facebook Live avec Virgin Radio ! Autant vous dire qu'il ne faut rater ce rendez-vous sous aucun prétexte !

De belles surprises seront évidemment à prévoir pendant cette émission qui célèbrera Halloween ! Pour l'occasion, Cauet trouvera bien un moyen de faire peur à ses chroniqueurs et il y a fort à parier que vous, auditeurs, serez mis à contribution pendant cette émission de folie de 18h à 6h ! Rendez-vous ce mardi 31 octobre pour l'émission spéciale de Cauet S'Lâche en mode Halloween !