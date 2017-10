Cauet S’Lâche : Emission Karaoké Géant en public ce vendredi 27/10

On vous gâte cette semaine sur Virgin Radio ! Après une émission en public mardi dernier qui réunissait Louane, Marina Kaye, Jeremy Ferrari et plein d'autres supers invités, Cauet remet le couvert vendredi 27 octobre avec une émission spéciale de Cauet S'Lâche. Au programme, entre 18h et 21h, c'est un Karaoké géant qui vous attend. Ce qui signifie bien évidemment que vous êtes conviés à assister à l'émission qui aura lieu en public. Pour y assister, cela se passe comme d'habitude, envoyez un mail à cauetpublic@virginradio.fr pour vous inscrire. A noter que l'émission sera retransmise en live sur la page Facebook de Cauet. On vous conseille d'être au rendez-vous car l'équipe vous promet beaucoup de fausses notes et de rigolades !