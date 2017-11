Cauet S’Lâche : Chimène Badi, Julie Zenatti, Jean-Yves Lafesse... Suivez l'émission spéciale du 07/11

Les émissions se suivent mais ne se ressemblent en rien dans Cauet S'Lâche ! Tous les mardis l'animateur vous propose d'assister à l'émission spéciale, tournée en public et diffusée en Facebook Live car c'est le soir où il reçoit des invités prestigieux ! Après l'émission spéciale pour Halloween qui a duré jusqu'à 6h du matin la semaine dernière, Cauet sera de retour ce soir pour une émission habituelle de 18h à 21h avec plein d'artistes à ses côtés. Qui sera là cette fois ? Vous pouvez comptez sur la présence de Chimène Badi, Julie Zenatti, Anaïs, Jean-Yves Lafesse, Tibz, Ridsa et Denis Maréchal pour passer un super moment ce mardi 7 novembre !

Pendant que Jean-Yves Lafesse et Denis Maréchal devraient se lancer des défis hilarants avec Cauet, la partie musicale sera assurée par Chimène Badi et Julie Zenatti qui viendront défendre leur projet commun Méditerranéennes; il y aura également la parolière géniale Anaïs, la sensation pop française Tibz et Ridsa qu'on n'a plus besoin de présenter. Et vous savez quoi ? On vous fait gagner des places pour y assister ! Ne manquez pas l'émission spéciale de Cauet S'Lâche ce mardi 7 novembre en live sur VirginRadio.Fr dès 18 heures !