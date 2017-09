Cauet S’Lâche : Capucine Anav, Mc Solaar, Petit Biscuit... Suivez l'émission spéciale du 03/10 sur Virgin Radio

Qui dit nouvelle semaine, dit nouvelles émissions de Cauet S'Lâche ! Depuis la rentrée, l'animateur a fait une entrée fracassante sur Virgin Radio et il compte bien continuer sur cette belle lancée. Tous les mardis, Cauet vous propose d'assister à l'émission spéciale, tournée en public et diffusée en Facebook Live car c'est le soir où il accueuille des invités exceptionnels ! Après Julien Doré, Pascal Obispo, Léa Paci, Tony Saint Laurent la semaine précédente, c'est désormais au tour d'une nouvelle série d'artistes de débarquer dans Cauet S'Lâche. Qui sera assis autour de l'animateur-star mardi soir ? Vous pouvez comptez sur MC Solaar, Petit Biscuit, Manau, Jarry, Guillaume Bats et Capucine Anav pour passer un moment au top ce mardi 3 octobre de 18h à 21h.

Que des invités de OUF mardi! Les dernières places pour assister à l'émission sont à prendre sur cauetpublic@virginradio.fr ! @VirginRadiofr pic.twitter.com/JYDkLSz6Up — Cauet Officiel (@cauetofficiel) 29 septembre 2017

Avec la présence exceptionnelle de MC Solaar (très attendu dans l'émission !), Petit Biscuit qui cartonne dans le monde entier, le groupe mythique Manau, les humoristes Jarry et Guillaume Bats puis la starlette de la TV Capucine Anav, la soirée s'annonce mémorable dans les studios de Virgin Radio ! Ne manquez pas l'émission spéciale de Cauet S'Lâche ce mardi 3 octobre en live sur VirginRadio.Fr dès 18 heures !