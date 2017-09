Cauet S’Lâche : Bye Bye par Ménélik (ft. Amelle Chahbi, le throwback qu'il nous fallait !

"Où t'étais ?!" - Cette intro mythique, vous savez d'où elle vient. Pire, vous l'avez probablement crié dès que Bye Bye résonnait dans vos enceintes. Bye Bye par Ménélik, c'est le meilleur des années 90 et surtout, c'est "toute notre jeunesse !", comme diraient les membres de l'équipe. Après le passage de BB Brunes et de Feder (avec Julian Perretta), le rappeur s'est emparé du micro. Et clairement, ça valait le détour !

RT S tu as déjà chanter ou danser sur ce son ? J'ADORE !! ????????À demain les copains sur @VirginRadiofr ! #CauetSlacheSurVirginRadio pic.twitter.com/jGRLtgcFQO — Cauet Officiel (@cauetofficiel) 12 septembre 2017

C'est bon de finir cet émission par Menelik!! #CauetSlacheSurVirginRadio — Alex (@Alexbrown6992) 12 septembre 2017

Pour le bouquet final, c'est Amelle Chahbi qui l'accompagne ! La semaine prochaine, c'est Indochine qui devrait prendre place dans le studio. Mais pour l'heure, on revit le meilleur des années 90 avec l'un des monstres de l'époque ! Et évidemment, on s'incline devant Amelle Chahbi qui a excellé.