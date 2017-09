Cauet S’Lâche : BB Brunes interprète Pyromane et Coups et Blessures en live (VIDEOS)

Ils étaient attendus et enfin, les voilà. Pour fêter leurs dix ans de carrière, les BB Brunes ont sorti un nouvel album (Puzzle). Sorti il y a quelques jours, l'opus porté par Eclair Eclair témoigne de l'évolution du groupe mais aussi de sa volonté de toucher un public plus large. Parce que les quatre français ne pouvaient décemment pas passer dans l'émission sans jouer quelques titres, ils ont investi les studios. Au programme, Pyromane - le nouveau single !

Pour ouvrir le bal, ils jouent donc Pyromane (à retrouver sur Puzzle, donc). Si vous aimez les années 80, si Bashung et Christophe font partie de vos héros musicaux, alors vous aimerez cet album - on vous le promet. Mais parce que rien ne vaut les bons vieux morceaux, le quatuor a également repris Coups et Blessures - un classique ! C'est (évidemment) l'occasion de revoir vos classiques avant la série de concerts prévue dans quelques semaines. Pour rappel, les BB Brunes seront aux Etoiles (à Paris), le temps de trois concerts exceptionnels : les 25, 26 et 28 septembre, ils mettront leurs anciens albums à l'honneur.