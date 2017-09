Cauet S’Lâche : BB Brunes, Feder, Julian Perretta...Suivez l'émission spéciale en Facebook Live le 12/09

Ça fait seulement deux semaines que Cauet a débarqué sur Virgin Radio et on dirait déjà qu'il fait partie de la maison depuis toujours ! Avec sa nouvelle émission Cauet S'Lâche, le célèbre animateur promet de vous divertir du lundi au vendredi, de 18h à 21h, avec une équipe de folie toujours prête à se lancer des défis pour le plus grand bonheur des auditeurs. Pour couronner le tout, l'émission de chaque mardi est un peu spéciale puisque Cauet prend les commandes du studio de Virgin Radio en compagnie de plusieurs invités prestigieux, le tout devant un public (oui ça pourrait être vous!) et des centaines de fans qui peuvent suivre l'émission en Facebook Live sur la page Virgin Radio Officiel. On vous dévoile tout de suite quels invités l'animateur recevra ce mardi 12 septembre dans Cauet S'Lâche !

Après avoir accueilli notre chouchou Vianney, les humoristes Cartman, Artus et quelques autres la semaine dernière dans son émission, Cauet recevra une nouvelle salve d'invités dans quatre jours. Qui sont-ils ? Ce mardi 12 septembre, l'animateur aura l'honneur d'avoir dans Cauet S'Lâche à ses côtés les BB Brunes, Julian Perretta, Feder (qui vous préparent déjà de belles choses en musique...) tout comme Amelle Chahbi et le duo Odah et Dako ! On nous murmure également qu'une grosse surprise est à prévoir, mais c'est un secret pour le moment... Ne manquez pas l'émission spéciale Cauet S'Lâche ce mardi 14 septembre de 18h à 21h sur Virgin Radio, disponible en Facebook Live sur la page Virgin Radio Officiel !