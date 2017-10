Cauet S’Lâche : Arcadian, Fabrice Eboué, Audrey Lamy...suivez l'émission spéciale du 10/10 sur Virgin Radio

Chaque mardi Cauet vous régale avec une émission tournée en public et avec plein d'invités. La semaine dernière Cauet recevait MC Solaar, Manau, Petit Biscuit, Capucine Anav, Jarry et Guillaume Bats. Pour assister à la prochaine émission, le mardi 10 octobre, pensez à envoyer un mail à cauetpublic@virginradio.fr ! Au programme de cette soirée, de 18h à 21h, : de la musique avec Arcadian, Allan Théo et Frank Delay (des 2be3, oui, oui, oui !) tandis que côté humour on pourra compter sur Fabrice Eboué, Audrey Lamy, Ary Abittan et Mathieu Maddenian. L'émission sera également diffusée en Facebook Live sur la page de Cauet et à suivre en live sur VirginRadio.fr !

Fabrice Eboué et Audrey Lamy seront là pour parler du film CoeXister qui sortira le 11 octobre dans les salles françaises. Une comédie qui s'annonce particulièrement drôle où un producteur de musique créer un groupe réunissant un imam, un curé et un rabbin. Mathieu Madénian et Ary Abittan devrait se confier sur leurs nouveaux spectacles, respectivement En Etat d'Urgence et My Story. On pourra compter sur un joli souffle de nostalgie avec Allan Théo et Frank Delay tandis qu'Arcadian devrait nous régaler avec leurs derniers tubes !