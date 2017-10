Depuis quelques semaines, Cauet retourne la radio avec son émission Cauet S'Lâche ! Les surprises s'enchaînent, et les performances en live aussi ! La semaine, nous recevions MC Solaar qui nous ramenait 15 ans en arrière en interprétant Solaar Pleure dans Cauet S'Lâche ! Aujourd'hui, c'est le trio Arcadian qui met le feu avec leurs tubes "Folie arcadienne" et "Mon Combat" ! Leur album éponyme "Arcadian" est un vrai succès et ils vous offrent aujourd'hui un live excellent et plein de joie !

Le public chanceux présent dans le studio a pu applaudir et danser aux rythmes des tubes d'Arcadian qui a apporté beaucoup de joie avec eux ! Après avoir interprété "Folie arcadienne", le trio a poursuivi leur live avec le doux titre "Mon Combat" ! Pour les plus fans, sachez que le groupe Arcadian sera à Lille le 1 décembre, Bruxelles le 2 décembre, et parcourra la France pour délecter leurs fans !