Cauet rejoint la programmation d'Electroshock

C'était la nouvelle qu'on attendait depuis plusieurs semaines et cette fois ci c'est confirmé : Cauet sera à l'affiche d'Electroshock à l'AccorHotels Arena le 30 novembre prochain. Oui, vous avez bien lu, après avoir tanné les chefs de Virgin Radio pendant des semaines et des semaines Cauet a obtenu gain de cause. Freddo, le directeur des programmes de Virgin Radio, l'a annoncé en direct hier pendant l'émission, l'animateur fera l'ouverture d'Electroshock Paris. Le présentateur de Cauet S'Lâche a également précisé que l'émission prévue ce soir là aurait lieu en direct de l'AccorHotels Arena. Cela promet une soirée plus déjantée que jamais !

ÇA Y EST JE MIXE À L’ELECTROSHOCK ! ???????????? ET EN PLUS ON FERA UNE EMISSION LÀ BAS ???????????? pic.twitter.com/7URhnQqCpY — Cauet Officiel (@cauetofficiel) 6 novembre 2017

Pour tenter de remporter vos places pour Electroshock Paris le 30/11 à l'AccorHotels Arena, vous avez toujours rendez-vous sur le formulaire de jeu concours ! Outre Cauet, vous retrouverez Justice, Martin Solveig, Robin Schultz, Kungs, The Avener, Feder, Synapson, Lost Frequencies, Felix Jaehn, Ofenbach et Orlinski. Espèrons que Cauet fasse honneur au line up quatre étoiles d'Electroshock et que Freddo ne regrette pas de l'avoir ajouté à la programmation !