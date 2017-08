Cauet présente l'équipe de Cauet S’Lâche en vidéo !

Cauet S’Lâche c'est votre nouveau rendez-vous du lundi au vendredi de 18h à 21h sur Virgin Radio. Cauet et sa petite équipe débarqueront à l'antenne dès le mardi 29 août. Mais quelle petite équipe ? Dans un premier teaser Cauet nous avait en quelque sorte présenté les membres de sa team mais on était un peu resté sur notre faim. Samedi 26 août à 12h, l'animateur a finalement levé le voile sur l'identité de ses comparses et mis fin à un insoutenable suspens. Comme vous allez pouvoir le constater dans la vidéo ci-dessous, Cauet n'a pas épargné ses collègues lors du tournage de leur spot promo ! Ça promet pour la saison à venir...

Aux côtés de Cauet, on retrouvera donc Pietr, Marie , Jeff, Ilyes , Miko et Stouf seront donc tous là du lundi au vendredi de 18h à 21h pour vous faire délirer avec Cauet S’Lâche. On espère pour eux que l'émission sera plus reposante que cette vidéo promo riche en émotions mais quelque chose nous dit qu'il ne sont pas au bout de leur surprise ! Rendez-vous dès 18h mardi 29 août sur Virgin Radio pour vérifier cela !