Prêts à accueillir un nouveau venu sur Virgin Radio ? Ça tombe bien puisque Cauet rejoint Virgin Radio dès la rentrée. C'est désormais avec lui que vous finirez vos journées puisque l'animateur sera aux commandes de Cauet / ( à prononcer "Cauet s'lâche), sa nouvelle émission diffusée en direct entre 18h et 21h du lundi au vendredi sur Virgin Radio. Et forcément, Cauet a pas mal de surprises en réserve pour cette émission à la fois digitale et interactive ! Pour marquer le coup, il a tenu à vous faire visiter les locaux quelques jours avant le début de l'émission, et ça se passe tout de suite en Facebook Live !

ça fait troop du bien de revoir @cauetofficiel tu m'as trop manqué j'ai versé ma petite larme ???????? #Cauet/ #CocoIsBack @VirginRadiofr rdv 29/9 — #28.06.17fanedeCauet (@mgt76430) 21 août 2017

Ah yeah!!! Cool ...ça va être top ! Bravo cauet. Des bisous de la Réunion qui t'adore !???????????????? — Galas Natasha (@natasha_galas) 21 août 2017

#CauetSLache une émission en public, j'aurai peut être la chance de revoir @cauetofficiel j'espère que @MikaCissero sera dans l'équipe ????????❤️ — Leconte lucy (@lucy_leconte) 21 août 2017

Cauet fait visiter les locaux de Virgin Radio à Paris pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de venir assister à des émissions et des showcases. Si l'on aperçoit quelques animateurs au visage familier comme Clément l'incrustre (et même le patron Fredo !), il faudra patienter encore un petit peu avant de découvrir l'équipe de Cauet au complet. Y aura-t-il son ancien acolyte Miko comme le veulent les rumeurs ? Mystère... Dans tous les cas l'animateur l'a promis : vous serez très contents quand vous saurez quelles personnalités composent son équipe... Comme vous pouvez le voir plus haut, les internautes sont déjà conquis par cette arrivée inattendue ! Le logo de Cauet / sera bientôt dévoilé lui aussi avant la diffusion de la première émission mardi 29 août 2017. Un rendez-vous quotidien où il ne fera rien comme tout le monde ! Ça promet déjà...