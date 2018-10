Cats On Trees : I You Feel, le clip de toutes les émotions...   

If You Feel, c'est le nouveau morceaux du groupe français Cats On Trees et c'est aussi l'un des titres qui défend -jusqu'ici, à merveille leur prochain opus NEON prévu pour le 18 mars 2018. Les fans de la première heure pourront donc retrouver l'univers pop rock de Nina Goern et Yohan Hannequin. Et on ne doute pas du succès à venir. En effet, leur premier album éponyme sorti en 2013 s'est déjà écoulé à plus de 220 000 exemplaires et avec lequel ils deviennent disque de platine. Mais leur succès ne s'arrête pas puisqu'ils comptent pas moins de 26 millions de vue sur l'ensemble de leurs clips dont 17 millions rien que pour leur titre Siren Call. Nommé aux Victoire de la Musique en 2014 dans la catégorie "Album révélation de l'année", Cats On Trees continue sa lancée et prévoit avec ce second album de gagner le même succès. Et pour défendre au mieux leur chance, ils ont choisis le single If You Feel dont le clip nous embarque dans une virée urbaine rythmés par les sentiments. On adore et bien sûr, on valide. Clip, qu'on vous laisse découvrir, ci-dessous.

Pour les fans et les intéressés, sachez qu'ils seront en concert le 21 février 2019 à l'Olympia !